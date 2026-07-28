El presidente de Panamá confía en "desempolvar" el tratado de libre comercio con Perú

Mulino dijo que se marcha "muy optimista de este nuevo impulso a la relación bilateral", tras encontrarse con Fujimori en la Cancillería.

El gobernante panameño destacó además el progreso en las conversaciones entre Perú y Panamá en temas marítimos, y la disposición de "seguir avanzando en nuestra agenda" conjunta.

La Oficina de la Presidenta Electa confirmó que este martes se llevó a cabo la reunión con el presidente de Panamá para "afianzar las relaciones y trabajar conjuntamente por el progreso y la estabilidad de sus naciones".

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ha sostenido reuniones con todos los mandatarios que llegaron invitados a su investidura, incluido el rey de España, Felipe VI, así como con los representantes de delegaciones oficiales designadas para participar en los actos de transmisión de mando.