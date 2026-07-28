El santuario mariano de Medjugorje, en Bosnia, amanece profanado

Según informaron este martes los medios locales, al amanecer se encontraron también mensajes de odio escritos en el santuario católico, en idioma polaco, en los que, por ejemplo, se tildaba de impostores a las seis personas que afirmaron ver a la Virgen en 1981.

El portal de noticias Hercegovina.info publicó una grabación de vídeo de una cámara de vigilancia que muestra a un varón vertiendo gasolina sobre el altar exterior de la Iglesia de Santiago, en el santuario, y prendiéndole fuego.

Las autoridades bosnias han abierto una investigación para identificar a los autores de la profanación y su motivación, señala el diario Slobodna Bosna tras resaltar que este acto de vandalismo tiene lugar a pocos días del anual Festival Internacional de la Juventud católica Mladifest, que a partir del 1 de agosto reúne en Medjugorje a peregrinos de todo el planeta.

El santuario de la 'Reina de la Paz' de la citada localidad bosnia recibe cada año a millones de fieles de todo el mundo.

El Vaticano ha autorizado el culto público y las peregrinaciones organizadas, así como sus "frutos espirituales positivos", pero hasta el momento no ha confirmado la autenticidad de las apariciones de la Virgen en este lugar.