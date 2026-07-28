El Supremo indio pide investigar la violencia policial en las protestas de 'Cucarachas'

La decisión abre un nuevo frente judicial en una crisis que ya forzó el fin de semana la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, a quien el movimiento responsabilizaba políticamente de las filtraciones e irregularidades en exámenes oficiales.

"Quienquiera que haya cometido excesos o atrocidades contra personas inocentes, la ley se encargará de ellos. Para ello, es necesaria una investigación completamente independiente e imparcial", afirmó el presidente del Supremo, Surya Kant, durante la audiencia, según el portal especializado Live Law.

El tribunal exigió preservar todas las grabaciones de seguridad, drones, cámaras corporales y comunicaciones policiales relacionadas con las protestas, además de prohibir la publicación de datos personales y digitales de los manifestantes.

La corte también prohibió medidas coercitivas contra estudiantes sin historial delictivo y emitió avisos al Gobierno central y a estados como Assam, Bihar, Bengala Occidental y Kerala antes de la próxima vista, fijada para el 3 de agosto.

La intervención del Supremo llega después de que líderes de 'Cucarachas' advirtieran de que podían retomar las protestas si las autoridades no cumplían el compromiso de retirar denuncias y liberar a manifestantes detenidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El portavoz del CJP, Saurav Das, afirmó este martes en X que el movimiento obtuvo garantías oficiales de Bihar y Assam para retirar las denuncias y liberar a los arrestados, después de haber denunciado horas antes detenciones y acoso policial en varios estados.

Mientras el Supremo interviene en la respuesta policial, el Parlamento debate un proyecto de ley presentado el lunes por el Gobierno para castigar con hasta diez años de cárcel y multas de unos 60.000 dólares las filtraciones en exámenes oficiales, además de crear tribunales de vía rápida.

Las protestas de 'Cucarachas' estallaron por las irregularidades en pruebas nacionales como el NEET-UG, el examen de acceso a medicina y uno de los más competitivos del país. En la India, estas pruebas son vistas por millones de jóvenes y familias como una vía decisiva para acceder a universidades, empleos públicos y movilidad social.