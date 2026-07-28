El Texas cae un 4 %, hasta 79 dólares, ante conversaciones para abrir nueva ruta en Ormuz

Al término de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 3,35 dólares respecto al último cierre.

El mercado del petróleo se mostró optimista después de que Teherán confirmara que está en conversaciones con Omán sobre el enclave estratégico, que antes de que se iniciara el conflicto era clave para un 20 % del crudo mundial.

El viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Jurídicos, Kazem Garibabadi, dijo en una entrevista que Omán propuso diseñar una ruta en la que el 50 % estuviera bajo control de Irán y el otro 50 % bajo control omaní, una fórmula que, en su opinión, "no resuelve las preocupaciones de Irán".

"Planteamos que la ruta de entrada quede completamente bajo control de Irán y que una parte de la ruta de salida también esté bajo control iraní. Si aceptan esa propuesta, pasaremos a la siguiente fase", afirmó Garibabadi.

Ambos países han mantenido conversaciones en los últimos días sobre la gestión de Ormuz y la cancillería iraní informó el domingo de avances entre ambas partes.

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El cierre de Ormuz, bloqueado por Irán tras reanudar Estados Unidos los ataques, es posiblemente el elemento más disruptivo para la economía estadounidense desde que se inició la guerra el pasado 28 de febrero.

A la espera de avances en el estrecho, el precio del petróleo sigue reduciéndose ante la aparente desescalada del conflicto tras ordenar el presidente de EE.UU., Donald Trump, la suspensión de los ataques contra la República Islámica.

Según el analista Tom Essaye, si los mercados creen que Washington no quiere escalar el conflicto, "los precios del petróleo tienden a bajar".