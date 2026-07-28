El ugandés Olara Otunnu entra en la carrera por suceder a Guterres al frente de la ONU

La candidatura, presentada por Uganda a última hora del proceso, fue comunicada oficialmente el lunes por la Presidencia de la Asamblea General al Consejo de Seguridad, justo cuando el órgano tenía previsto iniciar esta semana sus consultas sobre los aspirantes a suceder a António Guterres.

Mukongo Ngay explicó que los miembros del Consejo de Seguridad decidieron incorporar a Otunnu en una primera votación informal a puerta cerrada, conocida como 'straw poll', para garantizar un proceso "transparente e inclusivo".

Aunque no es vinculante, esta votación suele ser clave porque permite identificar a los aspirantes con más respaldo y las posibles objeciones de los miembros permanentes con derecho a veto.

"Queremos que todos los aspirantes estén incluidos", señaló Mukongo Ngay en una breve comparecencia ante la prensa.

Otunnu aún debe completar una fase de audiencias con los Estados miembros, pero el presidente del Consejo indicó que ese trámite se realizará "tan pronto como esté aquí".

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Mukongo Ngay agregó que el Consejo trabajará para presentar una recomendación a la Asamblea General "de manera oportuna", con el objetivo de que el secretario general elegido tenga tiempo para prepararse antes de asumir el cargo el año que viene.

Otunnu, de 75 años, fue subsecretario general de Naciones Unidas y representante especial del secretario general para la cuestión de los niños y los conflictos armados entre 1998 y 2005.

Con su incorporación, Uganda coloca a un nuevo aspirante en una carrera en la que figuran la chilena Michelle Bachelet, la costarricense Rebeca Grynspan, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, el argentino Rafael Grossi y el senegalés Macky Sall.

El proceso culminará con la recomendación de un candidato por parte del Consejo de Seguridad, que posteriormente deberá ser aprobado por la Asamblea General.