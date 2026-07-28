España afronta una "crisis migratoria" por el aumento de entradas a nado desde Marruecos

La Guardia Civil española cifra entre 100 y 200 intentos de accesos diarios -principalmente durante las madrugadas-, lo que ha motivado que tanto el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) como los centros de acogida de menores estén sin plazas para dar respuesta a esta situación.

El CETI tiene 602 residentes pero centenares de migrantes marroquíes, argelinos y, en menor medida, subsaharianos -589 según el sindicato Comisiones Obreras CCOO- aguardan en la carretera de acceso al CETI para poder entrar, por lo que tienen que dormir en las mantas que reparte a diario la Cruz Roja Española.

La presión migratoria que soporta la ciudad también se ha traducido en muertos y desaparecidos.

Los agentes de la Guardia Civil han recuperado del mar este año los cadáveres de 27 personas, y el pasado domingo localizaron hasta tres en un intervalo de horas.

Además, muchas familias han denunciado la desaparición de sus más allegados, principalmente jóvenes de entre 16 y 23 años que se encuentran en paradero desconocido desde que anunciaron en sus casas que iban a intentar el cruce a nado a la ciudad ceutí.

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Esta "tragedia", como la calificó el propio presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (del conservador PP), ha motivado que se tengan que acelerar los trámites para enterrar a estas personas, mayoritariamente en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, debido a la falta de espacio para mantener los cuerpos en otro lugar.

Las llegadas de migrantes a España se han reducido en el primer semestre del año respecto a 2025, pero han subido en ciertas rutas, como la marítima que llega a las islas Baleares (en el Mediterráneo) o los accesos terrestres y a nado tanto a Ceuta como a la otra ciudad española que está en África, Melilla.

En estas dos ciudades autónomas ha habido un aumento del 140 % en el número de llegadas entre el 1 de enero y el 15 de julio, de las 1.246 que se habían contabilizado a esa fecha de 2025 a las 2.991 de este año.

En el caso de Ceuta, ha aumentado el número de migrantes que llegan por esta vía un 149,4 % respecto al año pasado.

Ante esta situación, diferentes organizaciones sindicales han reclamado medidas y actuaciones inmediatas para atender esta crisis actual.

Además, la asociación profesional Justicia de la Guardia Civil (JUCIL) denuncia también la "grave falta de medios humanos y materiales" en Ceuta y reclama al Gobierno un "refuerzo urgente" de personal, embarcaciones y recursos para garantizar la seguridad de la frontera y proteger tanto a los guardias civiles como a las personas que arriesgan su vida intentando alcanzar territorio español ante el incremento de la presión migratoria.