Farage denuncia al líder Verde por publicar una camiseta con su nombre y una guillotina

Las fuerzas del orden hacen indagaciones sobre esta imagen, si bien la instantánea ya ha sido retirada de la cuenta de Polanski.

En concreto, en la foto aparece el mensaje: "Solo haciendo planes para Nigel" junto a la imagen de una guillotina.

"Hemos recibido una denuncia de un tercero relacionada con una imagen compartida en redes sociales. Nos tomamos muy en serio las denuncias de esta índole y los agentes están llevando a cabo averiguaciones sobre el asunto", indicó un portavoz de la Policía Metropolitana de esta capital (Met, en inglés).

Al compartir una captura de pantalla de la imagen, el líder de Reform UK escribió en redes sociales: "Esto es lo que Zack Polanski acaba de publicar en su Instagram. Si yo publicara algo que incitara a la violencia de este modo, esperaría ser detenido; lo mismo debería ocurrir con Polanski".

Un portavoz del Partido Verde declaró después que Polanski "condena la imagen de la camiseta" y reconoció que no se dio cuenta de que había "más contenido del que había visto inicialmente".

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"La camiseta es claramente de mal gusto, especialmente en un momento de gran preocupación por la seguridad de las figuras públicas, dado que él mismo ha recibido múltiples amenazas. Tanto él como el Partido Verde hacen un llamamiento a todos los participantes en el debate público para que muestren amabilidad y no fomenten más división", señaló el Partido Verde en un comunicado.

El portavoz de Interior de Reform UK, Zia Yusuf, afirmó que Polanski estaba "incitando al asesinato" y añadió que resultaba "asombroso" que compartiera la imagen semanas después del ataque sufrido por Ann Widdecombe, una antigua política de esa formación que fue asesinada a golpes a principio de este mes en su casa del condado de Devon, en el suroeste de Inglaterra.

La fiscalía informó la semana pasada de que un hombre había golpeado presuntamente 21 veces en la cabeza con un martillo a Widdecombe, quien fue en el pasado secretaria de Estado de Pensiones del Partido Conservador y más recientemente se pasó a Reform UK.

El ministro de Pensiones, Pat McFadden, dijo hoy a la cadena Sky que los políticos deben tener cuidado con lo que comparten en redes sociales.

"Creo que todos tenemos presente lo que le ocurrió recientemente a Ann Widdecombe y considero que eso impone a todos los políticos la obligación de ser prudentes con lo que publican y comparten. Creo que todos tenemos el deber de actuar así en el entorno digital", agregó.