Ferrovial gana 258 millones de euros en el primer semestre, un 52 % menos

Los ingresos de la constructora alcanzaron los 4.701 millones de euros en los primeros seis meses del año, un 11,3 % más interanual en términos comparables, alimentada por los segmentos de Construcción y Austopistas, según un comunicado y otros datos publicados al cierre de Wall Street.

Ferrovial, que cotiza en el índice Nasdaq de Nueva York, obtuvo un beneficio bruto de explotación (ebitda) ajustado de 746 millones de euros en el primer semestre, un 21,6 % más.

La empresa argumentó que el beneficio neto se redujo porque en la primera mitad de 2025 tuvo que registrar ganancias de capital derivadas de la rotación de activos.

En el segundo trimestre, Ferrovial tuvo un beneficio de 189 millones, un 9 % más, y una facturación de 2.603 millones, un 8 % más.

El consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, consideró la primera mitad de 2026 "excepcional", con un crecimiento de doble dígito en el negocio de las autopistas en Estados Unidos y una cartera de pedidos récord en la división de Construcción.

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El segmento de Autopistas ingresó en el segundo trimestre 404 millones (14,8 % más), y el de Construcción 2.075 millones (11 % más). Energía ingresó 84 millones (23,9 % más) y Aeropuertos 27 millones (15,5 % menos).

La cartera de Construcción alcanzó 18.046 millones de euros, de los cuales Norteamérica representa el 47,9%, Polonia el 22,9% y España el 14,0%.

"Mirando a futuro, vemos importantes oportunidades en proyectos 'greenfield' complejos y en el creciente impulso de los modelos de colaboración público-privada en EE.UU., y confiamos en nuestra capacidad para seguir generando valor a largo plazo", dijo.

Los proyectos 'greenfield' son los que se construyen desde cero, por oposición a los 'brownfield', que reforman o amplían algo ya existente.

Ferrovial cerró el primer semestre con una "sólida posición financiera", respaldada por una liquidez de 4.747 millones de euros y una posición neta de caja consolidada de 1.307 millones, excluyendo los proyectos de infraestructuras en ambos casos, agregó.