Finlandia cierra su espacio aéreo y marítimo en el este por riesgo de drones ucranianos

"Las Fuerzas de Defensa han establecido una zona de restricción aérea temporal en la parte oriental del Golfo de Finlandia a las 08:05 (05:05 GMT) y en la zona marítima a las 08:15 (05:5 GMT)", advirtió el Ejército finlandés a través de la red social X.

La zona afectada por las restricciones abarca desde Loviisa, ciudad ubicada a unos 78 kilómetros al este de Helsinki, hasta la frontera con Rusia.

El servicio de prensa del Estado Mayor comunicó a la televisión finlandesa YLE que el cierre de las aguas territoriales y del espacio aéreo es necesario para poder derribar de forma segura si fuera preciso los drones que pudieran desviarse hacia Finlandia.

El Ejército finlandés ha desplegado aviones de combate y buques de guerra para vigilar la zona y neutralizar los drones ucranianos si fuera necesario.

Según medios finlandeses, el gobernador de la región rusa de Leningrado, Alexander Drozdenko, informó en el servicio de mensajería Telegram que la región había sufrido esta mañana un ataque con drones y que la defensa aérea rusa derribó tres aparatos no tripulados enemigos.

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Es la tercera vez en menos de un mes que las fuerzas armadas finlandesas cierran temporalmente de forma preventiva esta zona al tráfico aéreo y marítimo, ante el aumento de los ataques ucranianos con drones contra objetivos rusos situados en San Petersburgo y la región de Leningrado.

La más reciente tuvo lugar el pasado viernes de madrugada, cuando Ucrania lanzó un ataque simultáneo contra los almacenes de la empresa Wildberries, conocida como la Amazon rusa, en San Petersburgo, Leningrado, Simferópol y Tver.

Finlandia y otros países aliados de la región han sufrido varios incidentes este año en los que drones ucranianos invadieron por error su espacio aéreo cuando atacaban objetivos rusos y tuvieron que ser derribados o se estrellaron en su territorio.