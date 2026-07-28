Ford pierde 1.327 millones de dólares en el segundo trimestre por disolución de negocio

La multinacional indicó en un comunicado que anotó un cargo "generalmente no monetario" de 3.600 millones por la disolución de BlueOval SK, y otro de 500 millones por las cancelaciones de su programa de vehículos eléctricos (VE) previamente anunciado en diciembre de 2025.

En el segundo trimestre, la empresa facturó 48.296 millones, un 4 % menos interanual, por unos "menores volúmenes mayoristas, incluyendo el cese de productos, restricciones en el suministro de aluminio" y el ajuste de los VE de primera generación a la demanda de los clientes.

SK On y Ford rompieron en diciembre una alianza para fabricar baterías en Estados Unidos y anunciaron la disolución de la entidad conjunta BlueOval SK ON, que gestionaba operaciones, y el reparto de fábricas.

Pese al impacto de esa operación, el máximo ejecutivo de Ford, Jim Farley, consideró los resultados "sólidos" y mejoró las previsiones de negocio anuales argumentando que la empresa es "más rentable, más disciplinada" y "genuinamente diferente", recoge la nota.

"Nuestros icónicos camiones, todoterrenos e híbridos están ejerciendo un auténtico poder de fijación de precios; nuestra calidad es ahora líder del sector en EE.UU.; y nuevas líneas de negocio rentables, como Ford Energy, están abriendo fuentes frescas de crecimiento", desgranó.

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Según su nueva previsión, Ford estima un beneficio antes de intereses e impuestos (ebit) entre 10.000 y 11.000 millones de dólares, y una mejora de la liquidez por la "recuperación" de 500 millones de parte de los aranceles cobrados por el Gobierno estadounidense.

Por segmentos de negocio, el de Ford Pro fue el más rentable, con un ebit de 1.700 millones e ingresos de 17.800 millones, seguido por Ford Blue (ebit de 1.100 millones e ingresos de 26.100 millones).

Ford Model E, que se dedica a los VE, tuvo una pérdida de 919 millones e ingresos de 1.000 millones.

En conjunto del primer semestre, Ford tuvo unos beneficios de 1.221 millones de dólares, un 180 % más interanual, y unos ingresos de 91.549 millones, un 1 % más.