Francia pide a los turistas que no aplacen sus viajes y que se informen de los incendios

"Lo que hay que tener en cuenta, a pesar obviamente de la magnitud de estos fuegos y de la gran cantidad de fuegos que han empezado este año, es que la gran mayoría del territorio francés no está afectado", señaló Caroit en una entrevista con EFE con motivo de los incendios de los últimos días, y en particular del que ha quemado 42.000 hectáreas a las puertas de Burdeos, en Gironda (suroeste).

Precisó que, "incluso dentro de la misma Gironda, hay cantidad de lugares, de sitios turísticos, que no están para nada afectados ni en peligro", e insistió en que el hecho de aplicar "una política tan prudente y de tanta precaución es para que la gente pueda saber con precisión si el lugar donde piensa ir es o no un lugar que está bajo peligro".

El incendio de Gironda, que empezó la semana pasada al norte de la bahía de Arcachon y se ha acercado a menos de una quincena de kilómetros de la ciudad de Burdeos, ha obligado a la evacuación de cerca de 220.000 personas.

Unas cifras que, como subrayó la ministra, se explican porque es una zona muy densamente poblada y con mucha presencia de turistas franceses y extranjeros, pero también porque se aplica "una política de prevención muy fuerte porque nuestra prioridad es que todo el mundo esté a salvo".

Por eso, su mensaje a los turistas es que "no pospongan sus viajes, a menos que sean a regiones que están siendo afectadas" y, para saber cuáles son estas últimas, que "verifiquen con mucho detalle la información dada por las autoridades francesas", que hacen "un monitoreo preciso, detallado y de hora a hora para poder dar la información más adecuada y más pertinente".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Caroit insistió en que lo que Francia está viviendo es "una situación excepcional como nunca habíamos vivido antes, ni siquiera en 2022", que hasta ahora había sido el año con más incendios, ya que en lo que llevamos de 2026 se han quemado ya 116.000 hectáreas.

A las polémicas políticas sobre falta de medios contra el fuego, respondió, en línea de lo subrayado por el presidente francés, Emmanuel Macron, que en los últimos diez años se han duplicado las capacidades tanto en efectivos como en material y que Francia tiene "una de las flotas más importantes" de aeronaves, pero la magnitud de los incendios "no la habíamos conocido en el suelo europeo".

Destacó la utilidad del mecanismo europeo de solidaridad de Protección Civil del que este año Francia, como también España, se están beneficiando, con medios que llegan de Suecia, Suiza, República Checa y de otros países europeos.

"Es un mecanismo -dijo- que funciona muy bien, que se ha probado en momentos críticos para diferentes países europeos, que es absolutamente necesario y que permite salvar vidas".

Eso es algo que, a su parecer, se tiene que subrayar, ahora que se negocia el nuevo marco financiero de la Unión Europea.

"Es algo que hay que mantener -consideró- y que hay que recordar en un momento en que tantos partidos populistas, y en particular en Francia la extrema derecha, quisieran hacerle creer a nuestros conciudadanos que Europa no sirve para nada (...) Ahí vemos hasta qué punto Europa es algo concreto, Europa es soberanía y Europa es también solidaridad".

Para la ministra delegada de Exteriores, la crisis de los incendios que se vive en Francia y en otros lugares debería servir al menos para "ayudarnos a despertar" sobre las consecuencias del cambio climático y para que haya una mayor sensibilidad internacional sobre esta cuestión.

Es lo contrario de lo que constata que se ve en "muchos países en Latinoamérica, en muchos países también de todo el mundo", como en Estados Unidos que "no tienen para nada" la misma visión de Francia, que desde hace años apuesta por "una diplomacia climática ambiciosa".