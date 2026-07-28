Fujimori forma gabinete en Perú con un militar en Interior y un guiño diplomático a EE.UU.

La flamante mandataria ya había anticipado el lunes a sus ministros clave, entre ellos al vicepresidente Luis Galarreta, su mano derecha en los últimos años, que asumió como primer ministro.

Una de las sorpresas está en la cartera de Relaciones Exteriores con el periodista y excandidato presidencial Carlos Espá, uno de los rivales de Fujimori en la primera vuelta que durante quince años trabajó como jefe de prensa y comunicaciones para la Embajada de Estados Unidos en Lima, lo que supone un gesto de acercamiento al país norteamericano.

El Ministerio de Economía parecía inicialmente reservado para el exministro y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (CAD) Luis Carranza, pero finalmente este declinó ser parte del Gobierno y la política económica quedará en manos de Elmer Cuba, un economista que fue parte la junta directiva del Banco Central y de la campaña electoral de Fujimori en 2016.

En el Ministerio del Interior, habitualmente reservado en Perú para generales de la Policía, Fujimori también ha marcado una línea muy clara al poner a un militar: el general del Ejército César Astudillo, integrante de los comandos que liberaron la residencia del embajador japonés en 1997 y en cuya trayectoria prosperó hasta ser jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Previamente había anticipado en su discurso de investidura que pondrá a los militares al mando de las operaciones contra el crimen organizado en zonas de emergencia.

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Para la cartera de Defensa también saltó la sorpresa con la designación del promotor inmobiliario y excandidato presidencial Rafael Belaúnde, nieto del dos veces presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), que se unió a su equipo en la segunda vuelta.

Entre los exministros que Fujimori ha recuperado hay dos del segundo gobierno de Alan García (2006-2011): Juan Antonio Chang volverá a tomar la cartera de Educación y Rafael Rey, un hombre de la absoluta confianza de la presidenta, quien fue ministro de Defensa y de Producción, y ahora asumirá Transportes y Comunicaciones, el ministerio con mayor presupuesto.

Otro caso similar es el exmagistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez, que asumirá el Ministerio de Justicia tras haber sido recientemente primer ministro del presidente interino José Jerí, en 2025.

Mientras, Juan Sheput, que había sido ministro de Trabajo con el presidente Alejandro Toledo (2001-2006) retornará al mismo ministerio, igual que lo hará en Comercio Exterior y Turismo el empresario turístico Rogers Valencia, quien fue ministro del presidente Martín Vizcarra (2018-2020).

A su vez, Guillermo Shinno da el paso a dirigir el Ministerio de Energía y Minas, tras haber sido viceministro de Minas entre 2012 y 2017.

Para el Ministerio de Salud, la mandataria escogió a Luis Dyer, otra persona de su círculo cercano al haber sido el jefe de personeros (delegados) del partido Fuerza Popular, mientras que para Agricultura designó a Marco Vinelli, empresario y especialista en agroexportación que fue el jefe de su plan de gobierno en esta campaña.

En el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento puso a Mauricio Arnillas, un especialista en construcción sostenible, militante de Fuerza Popular que no logró entrar al Senado en las últimas elecciones.

Completan el gabinete Juan Carlos Requejo en el Ministerio de Producción, la administradora María Seminario en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el exgobernador regional Vladimiro Huaroc en Ambiente, el periodista y exdiputado Alberto Beingolea en Cultura y a la ingeniera Maritza Canales en Desarrollo e Inclusión Social.