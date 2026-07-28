Fujimori inicia su mandato en Perú enfocada en combatir el crimen y reducir desigualdades

En una ceremonia celebrada en el Congreso de Perú en el día nacional del país andino, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) concretó el retorno del fujimorismo al Gobierno, casi veintiséis años después de que su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su Administración.

Antes de iniciar su discurso, un grupo de parlamentarios de izquierda abandonó el hemiciclo al grito de "¡Justicia para las víctimas!" mientras mostraban fotos de víctimas de la violencia estatal durante el mandato de Alberto Fujimori, que lo llevó a ser condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad; así como de fallecidos en la represión a las protestas tras la caída del presidente Pedro Castillo (2021-2022).

La primera mujer en ser elegida presidenta de Perú, tras haber perdido en segunda vuelta las tres elecciones anteriores, esperó en silencio a que se retiraran e inició un discurso en el que confirmó que se centrará en enfrentar la inseguridad ciudadana y preparar al país ante posibles inundaciones devenidas por el fenómeno de El Niño.

La mandataria afirmó que recibe un país "marcado por el abandono" y "un Estado debilitado por la improvisación", con una ineficiencia estatal estimada en 40.000 millones de soles (11.750 millones de dólares) al año.

"Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos, sobre todo de quienes durante demasiado tiempo se han mantenido al margen del desarrollo", expresó Fujimori, que se comprometió a ceñirse a su mandato de cinco años, "ni un año más", ante el temor de sus opositores a que pueda buscar perpetuarse en el poder.

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Anticipó que pedirá al Parlamento facultades legislativas para enfrentar la inseguridad, con medidas como dar a los militares el control de las operaciones contra el crimen organizado en las zonas declaradas en emergencia, así como una reforma del sistema penitenciario.

En materia económica, sorprendió al anunciar un aumento del 15 % en el salario mínimo, que pasará a 1.300 soles. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral", apuntó.

También prometió duplicar Pensión 65, el programa de pensiones para personas de la tercera edad en pobreza; y reducir la pobreza infantil a la mitad, del 22 % al 11 %.

Asimismo, avanzó que destinará "recursos extraordinarios" para preparar al país ante la llegada de El Niño, un fenómeno periódico derivado del inusual calentamiento del mar que genera lluvias torrenciales e inundaciones en la costa de Perú y Ecuador.

Fujimori también manifestó su compromiso con el orden fiscal y la libertad de prensa, a la vez que llamó a la reconciliación, pero sin hacer mención a un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por su fallido intento de golpe de Estado a finales de 2022, cuya liberación exige la izquierda peruana y el excandidato presidencial Roberto Sánchez para reconocerla como presidenta.

Los familiares de los más de 50 fallecidos y de los heridos en la ola de protestas registrada entre finales de 2022 e inicios de 2023 se manifestaron fuera del perímetro de seguridad para exigir justicia para castigar a los responsables de esas muertes.