Fujimori priorizará el papel de Perú en APEC y oportunidades de inversión en Medio Oriente

Durante su discurso de investidura presidencial, tras jurar el cargo ante el Congreso, Fujimori se refirió al contexto global al señalar que la posición geográfica de Perú le puede permitir consolidar a su país como "el puente que conecte dichos continentes con los mercados de América Latina y el Caribe".

Igualmente, la mandataria dijo que uno de los objetivos de su Gobierno será fortalecer la política exterior priorizando la construcción y consolidación de alianzas para la integración.

"Impulsaremos la Alianza del Pacífico para complementar la competitividad de nuestras economías en los mercados globales, y de la mano de los países andinos impulsaremos la Comunidad Andina para avanzar aún más en la integración de nuestros pueblos", apuntó.

La Alianza del Pacífico está integrada por México, Colombia, Chile y Perú, mientras que la Comunidad Andina la forman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Fujimori, la primera mujer en ser elegida presidenta de Perú, tras haber perdido en segunda vuelta las tres elecciones anteriores, también tuvo palabras de agradecimiento por la presencia del rey de España, Felipe VI, durante su acto de investidura, al destacar el papel de España en "la promoción de la amistad y los intereses comunes en los países iberoamericanos".

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La líder del partido fujimorista Fuerza Popular juró este martes como presidenta de Perú para el quinquenio 2026-2031, acto con el que asumió oficialmente el cargo para el que fue elegida en las recientes elecciones, en las que se impuso en la segunda vuelta por una ajustada diferencia de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

Fujimori inauguró así su periodo presidencial en una ceremonia en el pleno del Congreso que escenificó el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú, después de que, hace casi 26 años, su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración.