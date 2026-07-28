Fujimori y Noboa acuerdan que Perú y Ecuador cooperen contra el crimen organizado

En el encuentro sostenido entre ambos en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, Fujimori y Noboa reafirmaron su disposición a seguir profundizando la relación bilateral entre ambos países sobre la base de los acuerdos de paz firmados en 1998 que pusieron fin a un largo conflicto limítrofe que llevó a varias guerras.

Tanto la presidenta electa de Perú como el mandatario ecuatoriano resaltaron "el dinámico diálogo político alcanzado en los gabinetes binacionales", reuniones anuales entre los mandatarios y sus respectivos ministros para avanzar en la agenda bilateral.

En ese sentido, coincidieron en que el siguiente gabinete binacional entre Perú y Ecuador se celebre a finales de año en Lima, según informó la Cancillería peruana.

Noboa también viajó a Perú con la intención de avanzar en la interconexión eléctrica de alta tensión entre ambos países, una obra que ya está en marcha en el lado peruano y que debe contratarse este año en el lado ecuatoriano para conferir una mayor seguridad energética a Ecuador, que desde 2023 ha vivido varios periodos de racionamiento de electricidad.

El mandatario, que desde inicios de 2024 declaró en Ecuador una "guerra" al crimen organizado sin que hasta el momento haya frenado el incremento del índice de homicidios del país, uno de los más altos de América Latina, es uno de los diez jefes de Estado y de Gobierno que asisten a la investidura de Fujimori en Perú.