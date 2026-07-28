FundéuRAE: "punto de mira", no "ojo de mira"

Sin embargo, pueden encontrarse frases en los medios como las siguientes: "Ha publicado varios vídeos en los que pone en el ojo de mira negocios de la provincia de Barcelona", "El programa pone en el ojo de mira un dato sorprendente" o "Los organizadores de los festivales de música tanto nacionales como internacionales han estado en el ojo de mira".

Tal como recoge el 'Diccionario de la lengua española', para indicar que algo centra la atención se emplea la expresión "punto de mira" ('objeto y centro de atención e interés'), habitualmente en construcciones como "estar" o "poner en el punto de mira".

Con ese sentido, no es recomendable usar en su lugar "ojo de mira", creada quizá por un cruce con otras expresiones con un sentido cercano, como "ojo del huracán" ('centro de una situación polémica o conflictiva') o "poner los ojos en alguien o algo" ('escogerlo para algún designio' o 'denotar afición o cariño a él o a ello').

De esta forma, en los ejemplos del principio, lo preferible habría sido escribir "Ha publicado varios vídeos en los que pone en el punto de mira negocios de la provincia de Barcelona", "El programa pone en el punto de mira un dato sorprendente" y "Los organizadores de los festivales de música tanto nacionales como internacionales han estado en el punto de mira".

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