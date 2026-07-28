Ghana cifra en más de 1.000 los repatriados desde Sudáfrica por ataques xenófobos

Del total, 926 nacionales solicitaron la evacuación voluntaria y fueron trasladados en una primera fase desde Johannesburgo en tres vuelos, los días 27 de mayo y 6 y 7 de junio, indicó el ministro en una comparecencia la víspera, difundida este martes en un comunicado.

La segunda fase comenzó el pasado domingo y prevé repatriar a 1.000 ghaneses, de los que ya han vuelto 132, y se espera que otros 84 hagan lo propio este martes.

"Estamos trabajando estrechamente con las autoridades sudafricanas para garantizar que los nacionales ghaneses sean evacuados de manera ordenada, digna y segura", afirmó el ministro.

El titular de Exteriores subrayó que la evacuación "es solo la primera fase de la respuesta ghanesa" y que "el Gobierno ha activado medidas de reintegración" para los retornados.

El paquete incluye una subvención de 5.000 cedis ghaneses (unos 380 euros), una ayuda de 500 cedis (unos 38 euros) para viaje y transporte, artículos de emergencia, inscripción gratuita en el seguro nacional de salud, apoyo psicológico y acompañamiento para personas que hayan sufrido trauma.

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La Embajada de Ghana en Sudáfrica también proporcionó alojamiento temporal, alimentación y apoyo administrativo y logístico antes de la salida de los evacuados.

Además, el Gobierno ha creado una base de datos especial para vincular a los retornados con oportunidades de empleo, programas de emprendimiento, formación y apoyo a empresas emergentes.

El Ejecutivo también ha establecido un grupo de trabajo presidencial sobre reintegración, integrado por varios ministerios, y un registro de reclamaciones "para impulsar procesos legales y diplomáticos de compensación por negocios, inversiones u otras propiedades perdidas durante los ataques".

Ablakwa recordó que el ghanés Bashiru Issaka, de 44 años y padre de tres hijos, murió el 30 de junio en Khayelitsha, Ciudad del Cabo, cuando fue atacado "por manifestantes violentos contra la inmigración".

El Gobierno exigió una investigación "plena, transparente y rápida" y la detención y procesamiento de los responsables.

Ghana pidió en mayo a la Unión Africana (UA) tratar los ataques xenófobos contra africanos en Sudáfrica como un asunto continental urgente, una petición que, según el ministro, "no busca señalar solo a Pretoria, sino promover una respuesta común".

Desde abril, Ghana denuncia un repunte de la intimidación contra extranjeros en Sudáfrica, especialmente en Durban, por campañas de grupos como March and March y Operation Dudula, que han interrogado a personas en lugares públicos sobre su nacionalidad y estatus migratorio.

Sudáfrica ha registrado episodios intermitentes de violencia contra extranjeros, especialmente africanos, con muertes, destrucción de negocios, desplazamientos y preocupación diplomática en el continente.