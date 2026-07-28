Gobierno argentino dice que insultos de Milei a Lula no afectarán la relación diplomática

"No creemos que esto va a impactar en la parte diplomática de los dos países, o por lo menos del lado argentino. No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que comercian y, de hecho, se tienen como socios comerciales principales", dijo el portavoz durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino.

Ravier, quien no ofreció una disculpa oficial por las ofensas de Milei contra Lula, afirmó que "ha habido siempre insultos de ambos lados", pese a que no han trascendido declaraciones insultantes públicas del mandatario brasileño hacia el argentino.

"Son diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos la Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático", añadió el portavoz, para remarcar que quien llamó a consultas a su embajador fue Brasil y no Argentina.

"Argentina va a seguir en este rumbo, estas son diferencias que hay claramente entre los dos mandatarios", enfatizó Ravier.

Durante un discurso el sábado en la convención del Partido Liberal (PL) de Brasil en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, Milei calificó a Lula de "ladrón" y le recriminó "diseminar el socialismo" en América Latina y haber llevado a Brasil hacia una crisis fiscal.

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Después el presidente argentino acusó al Gobierno de Brasil de haber financiado una campaña contra Argentina en redes sociales durante el Mundial, con el apoyo de México y el Partido Demócrata de Estados Unidos.

Ravier subrayó este martes que "desde la izquierda mucha gente quiere que este modelo fracase", en alusión al modelo económico impulsado en Argentina, y argumentó que "hay una hipótesis de que la izquierda de alguna manera genera esta campaña antiargentina para romper con esta idea de que el modelo logra sacar gente de la pobreza, de la indigencia y bajar la inflación".

El portavoz rechazó, además, las acusaciones de racismo vertidas contra Argentina durante la Copa del Mundo: "Toda aquella persona que desde Hollywood, desde España o desde cualquier lugar del mundo hable de la Argentina como un país racista, claramente desconoce nuestra historia y nuestra cultura".