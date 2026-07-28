Guterres reafirma en Chipre su compromiso con una solución a la división de la isla

"Depende obviamente de los propios chipriotas, y también los países garantes tienen un papel que desempeñar, pero haré todo lo que esté en mi mano para apoyar a los grecochipriotas y a los turcochipriotas en este momento tan importante", declaró Guterres a la prensa tras reunirse en Nicosia con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides.

Grecia, Turquía y el Reino Unido son los llamados países garantes de Chipre, un estatus que ostentan desde el Tratado de Garantía de 1960, firmado junto a la independencia de la isla, por el que se comprometieron a preservar su soberanía, integridad territorial y orden constitucional.

Entre 1963 y 1964 estallaron enfrentamientos tras la propuesta del entonces presidente Makarios de reformar la Constitución de 1960, algo que los turcochipriotas percibieron como un intento de reducir sus derechos.

La violencia provocó la salida de la comunidad turcochipriota de las instituciones del Estado y el despliegue en 1964 de las misión de la ONU (UNFICYP), presente en la isla desde entonces.

Guterres reiteró su compromiso con una solución dialogada tras reunirse con el líder turcochipriota, Tufan Erhürman, un político europeísta que también defiende una salida federal, al reiterar que la ONU está decidida a apoyar a ambas comunidades en su búsqueda de un compromiso.

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"Estoy aquí para demostrar mi compromiso con la creación de una solución. Trabajaremos para desarrollar medidas de fomento de la confianza que beneficien a la población de ambos lados", reiteró Guterres.

La división de Chipre tiene su origen en la invasión turca de 1974, en respuesta a un golpe de Estado respaldado por Grecia que buscaba la anexión de la isla.

Desde entonces la isla permanece dividida entre la República de Chipre, miembro de la UE y con mayoría grecochipriota, que controla el sur y cuenta con reconocimiento internacional, y el norte, administrado por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, reconocida sólo por Turquía y de mayoría turcochipriota.

Esta noche, el líder de la ONU asistirá a una cena privada con Christodoulides y Erhürman en la residencia de su representante especial en Chipre, Khassim Diagne.

La visita de Guterres concluirá mañana con una reunión conjunta con ambos líderes, seguida de una rueda de prensa.

La ONU quiere que estas conversaciones abran la puerta a convocar una conferencia internacional, con la participación también de los países garantes, que supondría la reanudación oficial de las negociaciones de paz.

Tanto la ONU como la República de Chipre y la Unión Europea respaldan una solución basada en una federación bicomunal y bizonal, con igualdad política entre ambas comunidades, que mantenga un único Estado, una sola soberanía y una única ciudadanía chipriota, frente a la propuesta de una solución de dos Estados defendida por Turquía.

El último intento de alcanzar una solución fracasó en 2017 durante las negociaciones de Crans-Montana (Suiza), y desde entonces Ankara ha reforzado su defensa de la solución de dos Estados.