Hallan tres cuerpos de posibles migrantes que intentaban entrar a España a nado

Los cuerpos podrían corresponder a migrantes que habrían intentado pasar a nado hasta Ceuta (una de las dos ciudades españolas en el continente africano) y habrían llegado hasta la costa malagueña arrastrados por las corrientes, indicaron a EFE fuentes de la subdelegación del Gobierno.

Uno de los cuerpos ha sido encontrado 22 millas al este de Estepona, un segundo en una mejillonera de esta localidad y otro cerca de Manilva, según las mismas fuentes.

En la última semana han incrementado el número de personas que intentan llegar a nado a Ceuta desde suelo marroquí, con más de 1.000 migrantes en la última semana.

La Guardia Civil española cifra entre 100 y 200 intentos de accesos diarios -principalmente durante las madrugadas-, lo que ha motivado que tanto el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) como los centros de acogida de menores estén sin plazas para dar respuesta a esta situación.

Las llegadas de migrantes a España se han reducido en el primer semestre del año respecto a 2025, pero han subido en ciertas rutas, como la marítima que llega a las islas Baleares (en el Mediterráneo) o los accesos terrestres y a nado tanto a Ceuta como a la otra ciudad española que está en el norte de África, Melilla.

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En estas dos ciudades autónomas ha habido un aumento del 140 % en el número de llegadas entre el 1 de enero y el 15 de julio, de las 1.246 que se habían contabilizado a esa fecha de 2025 a las 2.991 de este año.

En el caso de Ceuta, ha aumentado el número de migrantes que llegan por esta vía un 149,4 % respecto al año pasado.