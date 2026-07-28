Incautan en Paraguay 311 kilos de marihuana ocultos en vehículos importados desde EE.UU.

El hallazgo tuvo lugar en el puerto fluvial Terport de la ciudad de Villeta (centro), cercana a Asunción, durante una inspección de rutina a un contenedor de importación realizada con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la entidad encargada de la aduana, refirió la Senad en un comunicado.

Los funcionarios detectaron "compartimientos especialmente acondicionados en ambos vehículos" donde estaba oculto un alijo de marihuana 'prémium' (con alta concentración de THC o tetrahidrocannabinol), indicó la nota.

Uno de los vehículos contaba con un sistema de doble fondo, que pudo ser abierto con sierras mecánicas, según imágenes difundidas por la Senad.

La entidad antidrogas estimó que la marihuana tiene un valor aproximado de 4,3 millones de dólares en el mercado brasileño.

En declaraciones a la radio Ñandutí, el director de la Senad, Jalil Rachid, detalló que los compartimientos donde hallaron la marihuana tenían "una especie de protección de plomo" para evitar ser detectados por los escáneres de los puestos de control.

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Rachid sostuvo que "Brasil tiene un mercado de consumo impresionante de marihuana" y que el estupefaciente es "muy requerido" por bandas de ese país como el Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Vermelho.