Incautan en Paraguay casi media tonelada de cocaína procedente de Bolivia

El director de la División Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, el comisario Rolando Benítez, informó, en declaraciones a la radio local 780 AM, que el decomiso asciende a "aproximadamente" 450 kilos de cocaína distribuidos en igual número de paquetes o panelas.

Asimismo, indicó que la pérdida para el grupo criminal alcanzaría al millón de dólares.

"Pero cruzando la frontera, eso se triplica", agregó.

Por su parte, el jefe de la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía, el comisario Marcelino Espinoza, afirmó que el operativo se produjo después de un trabajo de inteligencia de "meses" y ante la presunción de que un grupo delictivo usaría esa ruta para traficar armas.

"Se tenía información de la ruta que tenía esta gente dedicada al tráfico de armas y drogas (...), se montó vigilancia hace unos cuantos meses", explicó el funcionario a periodistas.

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Espinoza calificó como una "sorpresa" encontrar la droga, al admitir que los trabajos de inteligencia apuntaban a un posible tráfico de armas.

En el mismo procedimiento, el jefe del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Nacional, el comisario Mario Vallejos, aseguró a periodistas que los detenidos son hermanos y oriundos de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay (norte), que colinda con la brasileña Punta Porá y es una de las urbes más violentas de Paraguay.

El operativo tuvo lugar después del hallazgo, durante una inspección de rutina a un contenedor, de 311 kilos de marihuana ocultos en dos vehículos importados desde Miami (EE.UU.) y que arribaron a un puerto de la ciudad de Villeta (centro), cercana a la capital Asunción, informó este martes la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).