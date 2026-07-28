Japón refuerza a su agencia migratoria mientras endurece los requisitos de entrada al país

De los nuevos empleados, 176 serán inspectores migratorios y cincuenta serán agentes de seguridad. El Gobierno espera finalizar las contrataciones antes de que termine el actual año fiscal, en marzo de 2027, según detalla la agencia japonesa de noticias Jiji.

Japón registró a finales de 2025 un récord de más de cuatro millones de residentes extranjeros, lo que, unido al aumento sin precedentes del turismo, tras la pandemia del coronavirus, ha generado un debate nacional sobre sus efectos en la convivencia y alimentado el ascenso de partidos xenófobos, como Sanseito.

El Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi ha puesto en marcha medidas contra el sobreturismo y endurecido algunos requisitos para la solicitud de visados, lo que ha generado preocupación entre los dueños extranjeros de negocios, que podrían no ser capaces de hacer frente a los nuevos costos.

Según la Agencia de Servicios Migratorios japonesa, las solicitudes del visado de negocios han caído un 96 % desde el pasado octubre, cuando se aprobó una revisión de la normativa que obliga a los nuevos negocios a contar con un capital mínimo de 160.000 euros, frente a los 25.000 anteriores.

También exige un dominio avanzado del japonés y la necesidad de tener al menos una oficina y un empleado a tiempo completo que resida en el archipiélago.

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El Gobierno de Takaichi también ha elevado los costos de renovación de visados y endurecido los requisitos para solicitar la residencia permanente, entre otras medidas.