Jefe de la oposición española asegura que Fujimori trabajará para que prospere Perú

Así lo señaló en un mensaje en la red social X el líder del conservador Partido Popular (PP), que asistió en Lima a la ceremonia de investidura de Fujimori como nueva presidenta de Perú y con la que ha mantenido un encuentro.

Esta investidura ha sido una ocasión que ha reunido a los principales líderes iberoamericanos, indicó Núñez Feijóo, que ha aprovechado su viaje a Lima para encontrarse también con los presidentes de Chile, José Antonio Kast; y de Ecuador, Daniel Noboa.

El presidente del PP recalcó que trabajará para que España sea puente entre la Unión Europea e Iberoamérica: "Hoy volvemos a reafirmar nuestro compromiso con la democracia, la cooperación y el futuro compartido de nuestra comunidad".