Juez electoral de Ecuador admite denuncia contra partido indígena por cuentas de campaña

El magistrado Ángel Torres dispuso la apertura del proceso contra Guillermo Churuchumbi, representante legal de Pachakutik, y Carlos Sánchez Villagrán, responsable de las finanzas del partido.

La denuncia fue presentada por el presidente del CNE, José Cabrera, el pasado 16 de julio, en la que alerta del supuesto cometimiento de una infracción electoral tipificada en el artículo 281 de la ley electoral, relacionada con el financiamiento y el gasto.

La normativa señala que los responsables económicos y representantes de los movimientos políticos pueden ser sancionados cuando no presenten los informes con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos.

Las sanciones pueden ser multas económicas o suspensión de derechos políticos hasta por cuatro años, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política que también está en la ley.

La asambleísta de Pachakutik Mariana Yumbay dijo este martes que esta acción contra el partido ocurre "a vísperas de las elecciones" de noviembre próximo, en la que se elegirán autoridades locales, y que es una muestra de una supuesta "persecución política y un debilitamiento de la democracia".

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"¿Ahora también van contra Churuchumbi y PK? ¡Qué barbaridad!", escribió en X el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), cuyo partido está suspendido por otro juez electoral desde marzo, por pedido de la Fiscalía, una medida que el exmandatario ha atribuido a una persecución de la que supuestamente, ha dicho, está detrás el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

El magistrado electoral convocó para el 19 de agosto la audiencia oral de prueba y alegatos para el caso de Pachakutik, que se celebrará en la sede del TCE, en Quito.