Juez ordena liberar a testigo del caso del mexicano muerto en operativo de ICE en Houston

La orden fue emitida por el juez Keith P. Ellison, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, quien determinó que la detención migratoria de Rojas Pliego violaba su derecho constitucional al debido proceso bajo la Quinta Enmienda.

El magistrado señaló que este caso forma parte de cientos de peticiones similares que cuestionan la interpretación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la detención obligatoria de inmigrantes bajo la legislación federal.

Rojas Pliego permanece bajo custodia de ICE y, hasta ahora, no se ha confirmado que haya sido liberado. La orden judicial establece que las autoridades migratorias deberán ponerlo en libertad dentro de 48 horas y notificar previamente a sus abogados sobre la ejecución de la medida.

El hombre era uno de los pasajeros de la camioneta conducida por Salgado Araujo, quien murió el pasado 7 de julio tras un incidente con agentes de ICE en Houston.

Salgado Araujo, padre de tres ciudadanos estadounidenses, fue baleado cuando conducía hacia su trabajo y menos de una semana después, el 13 de julio, el colombiano Johan Sebastián Guerrero murió en Biddeford (Maine) tras recibir un disparo por agentes migratorios, frente a su pareja y su hijo menor de edad.

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Los pasajeros, incluido Rojas Pliego, han cuestionado la versión oficial de las autoridades, que sostiene que el vehículo fue utilizado como una amenaza contra los agentes, mientras que sus abogados han denunciado que fueron detenidos sin una base legal suficiente.