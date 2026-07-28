Justicia española abre la puerta a sancionar al juez que investiga a la esposa de Sánchez

Peinado envió, el pasado 20 de junio, a juicio a Begoña Gómez y ordenó aplicarle como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohibió salir del país y le impuso una comparecencia quincenal en el juzgado.

Para tomar la decisión de retirarle el pasaporte, el magistrado aseguró que "a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia".

Y argumentó que los agentes de las fuerzas de seguridad que forman parte de la escolta de Gómez podrían colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar" una "fuga" de la acusada.

Por ello, la Comisión Permanente del CGPJ, con el voto de tres vocales y el de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, ha decidido remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dos diligencias informativas abiertas tras quejas presentadas contra el juez para que valore si pudo incurrir en una falta leve de desconsideración en esa alusión a los escoltas.

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo propuso archivar las dos quejas contra Peinado, si bien la Comisión, por mayoría, estima que su actuación podría ser motivo de sanción, algo que deberá decidir ahora el TSJM.

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Peinado procesa a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, así como a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.

El juez abrió la causa contra Gómez en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida y corrupción en los negocios en relación con una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía, después de que el autodenominado sindicato ultraderechista Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió hoy de nuevo la profesionalidad de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano David Sánchez -condenado a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación administrativa- frente a la "intencionalidad" de las acusaciones populares, refiriéndose al conservador PP y al ultraderechista Vox: "¿No están impulsando una causa política? yo creo que no es una opinión, es un hecho".

"Evidentemente Begoña Gómez es mi mujer y Sánchez es mi hermano, pero son Begoña Gómez y David Sánchez, dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar y formarse", dijo sobre sus familiares, e insistió en la "integridad profesional" de su mujer.

Sánchez contó hoy en la rueda de prensa de balance del curso político que, cuando se conocieron hace treinta años, ella llevaba más de diez trabajando en su empresa, puesto al que renunció cuando él fue investido presidente en 2018 "para evitar cualquier conflicto de interés y cualquier otro problema que pudiera surgir".

Además, señaló que antes de ser elegido secretario general del PSOE, Begoña Gómez ya colaboraba con la Universidad Complutense.

La pregunta que hay que hacerse -indicó Sánchez- es si la pareja de un presidente del Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional: "¿Esa es la España que queremos?".