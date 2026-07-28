Keiko Fujimori llega al Congreso de Perú para su investidura presidencial

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) hizo su aparición en el hemiciclo entre los aplausos y vítores de sus parlamentarios e invitados, y el silencio de los legisladores de izquierda, que exhibieron fotografías de víctimas de la violencia estatal y de la represión a las protestas sucedidas tras la caída del presidente Pedro Castillo (2021-2022).

Entre los asistentes al acto hay diez jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast, de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

También se encuentra la familia de la derechista de 51 años, sus hijas Kaori y Kyara, así como sus hermanos Sachi y Hiro, los nuevos senadores, diputados, personas cercanas de la próxima mandataria y diversas autoridades políticas, militares y religiosas.

Una vez que reciba la banda presidencial y hacer el juramento de rigor, Fujimori inaugurará su mandato presidencial y pronunciará su primer discurso como jefa de Estado en la que se prevé que anticipe los principales lineamientos de su gobierno y las primeras medidas que tomará.

Este lunes, Fujimori adelantó que el primer ministró será Luis Galarreta, quien también es el primer vicepresidente electo, el Ministerio de Economía y Finanzas será asumido por el economista Elmer Cuba y el Ministerio de Relaciones Exteriores por el abogado, periodista y excandidato presidencial Carlos Espá.

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Keiko Fujimori, que ganó la elección presidencial en su cuarto intento, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.