La bisnieta de Wagner lleva a España una gira "excepcional" de la Orquesta de Bayreuth

"No ha sido nada fácil montar esta gira, pero España lo merece por su gran tradición wagneriana y la pasión de los españoles por la música", contó este martes a la prensa Wagner, directora artística del festival que puso en marcha su bisabuelo y cuya orquesta está especializada en el repertorio del autor de óperas como 'Tristán e Isolda', 'El oro del Rin', 'La valquiria' o 'Parsifal'.

Catherine Foster, Klaus Florian Vogt y Nicholas Brownlee interpretarán una selección de los momentos más emblemáticos del ciclo de cuatro óperas 'El anillo de Nibelungo' junto a 95 músicos de la orquesta.

El programa incluirá además páginas tan emblemáticas como 'La entrada de los dioses al Walhalla', de 'El oro del Rin'; 'La despedida de Wotan' y 'La cabalgata de las valquirias' de 'La valquiria'; 'Los murmullos del bosque', de Sigfrido, así como 'Marcha fúnebre de Sigfrido' y la escena final de Brunilda de 'El ocaso de los dioses'.

El director del Palau de la Música, Joan Oller, mostró su entusiasmo por recibir el próximo 29 de agosto al elenco y la orquesta pues "el wagnerismo forma parte de la historia de la institución desde sus inicios".

"El Palau dedicó importantes celebraciones al compositor que corona la fachada y la visita de la Orquesta de Bayreuth significa un nuevo capítulo en esta historia", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras su actuación en Barcelona, la formación actuará en el Festival Internacional de Santander (31 de agosto), Teatro de la Maestranza de Sevilla (2 de septiembre), Teatro Real de Madrid (3 de septiembre) y Palau de la Música de València (6 de septiembre).

La gira es fruto de la relación artística e institucional a lo largo de los años entre el Festival de Bayreuth, el Festival de Perelada y el Palau de la Música Catalana, cuyo escenario presiden unas valquirias que son el mayor exponente de la conexión entre el wagnerismo y el modernismo.

Muestra de la singularidad de la gira es el hecho de que la propia Katharina Wagner haya viajado para su presentación en Barcelona en medio de la celebración del propio festival, que además se encuentra este 2026 celebrando su 150 aniversario.

La directora artística, que ha dado el paso esta edición de programar, por primera vez, la ópera 'Rienzy', vinculada simbólicamente al imaginario nazi por ser la obra favorita de Adolf Hitler, reivindicó la importancia de la "libertad artística".

"Estoy feliz porque no tenemos que luchar por la libertad artística", dijo Wagner, quien apuntó que en el futuro del festival ve más producciones propias y más programas de educación con los que seguir divulgando la importancia del legado de Wagner y de la misma música.

Richard Wagner fundó en 1876 el Festival de Bayreuth, ciudad alemana en la que pasó buena parte de su vida.

Parte del encanto del festival, resaltó Katharina Wagner, es "el sonido Bayreuth", fruto del foso cerrado del Festspielhaus desde donde toca la orquesta, integrada por músicos procedentes de las principales orquestas alemanas y europeas.