La Bolsa de Londres sube un 0,83 %

El índice principal londinense, el FTSE 100, ganó 89,27puntos, hasta 10.871,02, mientras que el secundario, el FTSE 250, avanzó un 0,45 %, hasta 24.004,78 puntos.

El parqué de la capital británica se aproxima así a los 11.000 puntos, una cota que estuvo a punto de alcanzar en febrero, justo antes de que EEUU atacara Irán y comenzara una larga guerra de varios meses.

Las mayores subidas de hoy fueron para la compañía de productos químicos Croda (8,03 %), la de productos de higiene Unilever (8.02 %) y la empresa de datos Experian (6,31 %).

Las caídas de la jornada las han protagonizado empresas bancarias o financieras como Barclays (-4,79 %), Polar Capital (-3,02 %) o Lion Finance (-2,80 %), además de la proveedora de gas y electricidad Centrica (-2,88 %).

En el resto de Europa, la bolsa de Milán cede un 0,69 %, y la de Madrid un leve 0,07 %, pero el CAC de París gana un 0,63 % y el DAX de Francfort también crece un 0,41 %.