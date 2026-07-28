La Bolsa de Milán cede un 0,69 % lastrada por la energía y las tecnologías

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,65 % hasta los 54.275,97 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 392,5 millones de acciones por un valor de unos 4.267 millones de euros (unos 4.864 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés se movió en terreno negativo en sintonía con las dudas de los inversores globales respecto a las elevadas valoraciones de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y el sector tecnológico, en una sesión de caídas contenidas en Europa pese al desplome de los parqués asiáticos y la cautela ante las decisiones sobre tipos de interés que pueda tomar mañana miércoles la Reserva Federal estadounidense.

Los títulos que registraron mayores pérdidas estuvieron encabezados por la firma de servicios petrolíferos Saipem, que cayó un 8,86 %, seguida de la fabricante de cables Prysmian (-4,30 %), la distribuidora de gas Italgas (-3,11 %), el fabricante de semiconductores STMicroelectronics (-3,05 %) y el grupo bancario Banca Monte dei Paschi di Siena (-1,87 %).

Por el contrario, los títulos con más ganancias estuvieron liderados por los laboratorios Diasorin, que subió un 5,28 %, seguida del grupo de bebidas y licores Campari (+3,38 %), la compañía de soluciones auditivas Amplifon (+3,00 %), el fabricante de automóviles de lujo Ferrari (+2,88 %) y el gigante automovilístico Stellantis (+2,22 %).