La comunidad jurídica brasileña condena las "agresiones verbales" de Milei al Supremo

La Asociación de Jueces Federales de Brasil (Ajufe), la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo (Anamatra), la Asociación Paulista de Magistrados (Apamagis) y el Instituto de Abogados de São Paulo (IASP) se pronunciaron a través de una serie de notas, divulgadas este martes por el propio Supremo Tribunal Federal.

Ajufe manifestó su "extrema preocupación" por las ofensas proferidas por Milei durante su discurso en el mitin del senador y precandidato presidencial del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado del dirigente argentino.

La entidad subrayó que el "ataque, realizado en suelo brasileño, no recae sobre un individuo" en particular, sino "sobre una decisión tomada por un magistrado en el ejercicio de su cargo".

Y manifestó que, en una democracia, las decisiones judiciales pueden ser "apeladas" o "cuestionadas" de "muchas formas legítimas", pero que "sustituir el argumento por la ofensa no es una de ellas".

Por su parte, Anamatra calificó los comentarios del líder argentino como "agresiones verbales" y resaltó que, si bien en sociedades democráticas es "legítimo" que existan diferentes visiones políticas e incluso críticas a las instituciones públicas, las manifestaciones "deben guiarse por el respeto recíproco, la urbanidad y la convivencia entre Estados soberanos".

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En una línea similar, Apamagis tildó la actitud de Milei de "incompatible con el respeto debido a las instituciones de un Estado soberano".

"El respeto a la soberanía nacional y a las instituciones de la República es un requisito previo para las relaciones internacionales basadas en la cooperación y la no intervención en asuntos internos", resaltó la nota.

IASP apuntó a la falta de decoro del mandatario argentino y recordó que la crítica institucional debe ejercerse "con el respeto compatible con las responsabilidades inherentes a la Jefatura de Estado, especialmente cuando va dirigida a un integrante de la Suprema Corte de otro país".

Este frente en el ámbito jurídico brasileño hace referencia a los dichos de Milei durante la ceremonia de proclamación del primogénito de Bolsonaro como candidato presidencial para las elecciones de octubre, ocurrida el pasado sábado en São Paulo.

Durante su discurso, el dirigente argentino llamó "basura calva" al juez Alexandre de Moraes, instructor del juicio por el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

También se refirió al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que buscará en octubre su cuarto mandato no consecutivo, como "presidiario" y "ladrón", entre otros agravios.

Por ello, el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue llamado a consultas y permanece en Brasilia a la espera de reunirse con canciller Mauro Vieira. El Gobierno de Lula también convocó el domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para pedirle explicaciones.

El episodio ha abierto una crisis diplomática entre Brasil y Argentina, en medio del distanciamiento ya existente entre Milei y Lula, en las antípodas ideológicas y que no mantienen ningún tipo de contacto desde que llegaron al poder.