La Convención sobre los Refugiados cumple 75 años bajo la amenaza de discursos xenófobos

Con 117 millones de personas que han tenido que huir de los 130 conflictos armados que sacuden al mundo actual, y crecientes discursos que utilizan a los refugiados como chivos expiatorios, el texto aprobado el 28 de julio de 1951 es más necesario que nunca, señaló el alto comisionado, Barham Salih, en las celebraciones.

"Las naciones del mundo se unieron en torno a una idea sencilla pero profunda: ninguna persona obligada a huir de la persecución, la violencia o la guerra debería quedar nunca sin protección", recordó el jefe de ACNUR en un discurso en el Palacio de las Naciones, la misma sede europea de la ONU en la que se aprobó la convención.

El texto contenía la primera definición legal del refugiado, y uno de los principios fundamentales para su protección, el de "no devolución" (conocido en todo el mundo por la expresión francesa "non refoulement"), que prohíbe expulsar a una persona de vuelta a un lugar donde pueda enfrentarse a persecución o tortura.

Salih, él mismo un refugiado que tuvo que huir de Irak por la persecución del régimen de Sadam Husein (1979-2003) a la minoría kurda, admitió que el aniversario llega en un momento de "debates cada vez más politizados" sobre refugiados y asilo, a menudo presas de críticas injustas.

"Con demasiada frecuencia, las personas obligadas a huir se convierten en chivos expiatorios de problemas sociales, económicos y políticos más amplios. Son presentados como una carga o una amenaza, en lugar de como seres humanos", alertó.

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"Debemos tener el valor de hacer frente a estos discursos", añadió, señalando que ello no debe impedir ver los muchos desafíos a los que se enfrentan los países de acogida al asumir "enormes responsabilidades".

En la ceremonia participaron refugiados que han logrado exitosas carreras, como el baloncestista sursudanés y exjugador de la NBA Wenyen Gabriel, la nadadora siria Yusra Mardini, que compitió en los JJOO de Río 2016 en el primer equipo olímpico de refugiados, o la premio Nobel de la Paz Nadia Murad.

Un total de 149 Estados son parte de la convención, lo que la convierte en uno de los marcos jurídicos internacionales con mayor respaldo del mundo.

Según el último informe de ACNUR, unos 117,8 millones de personas sufrían desplazamiento forzado a finales de 2025, un descenso interanual de 4,3 millones, el primero en una década, favorecido por los retornos de refugiados y desplazados sirios y afganos, aunque muchos de estos últimos expulsados a la fuerza de Pakistán e Irán.

Actualmente Colombia es el principal país de acogida de refugiados de otros países, con 2,8 millones, seguida de Alemania (2,7 millones), Turquía (2,4 millones) y Uganda (1,9 millones).

En cuanto a los países de origen, Venezuela lidera la lista con 6,4 millones de refugiados o personas en necesidad de protección internacional, y a continuación se sitúan Ucrania (5,2 millones), Siria (4,9 millones) y Afganistán (3,7 millones).