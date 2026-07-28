La CPI lamenta la salida de Chad, que se produce tras una llamada con EE.UU.

La CPI recordó que Chad seguirá obligado a cooperar con el tribunal durante el año posterior a la comunicación oficial de retirada.

"Si bien adherirse o retirarse de un tratado es un derecho soberano de los Estados conforme al derecho internacional, lamentamos cualquier decisión de abandonar el esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad de los crímenes internacionales más graves", señaló la portavoz de la Corte, en una reacción compartida con los medios en La Haya.

"La retirada no afecta a las obligaciones de cooperación derivadas de investigaciones o procedimientos penales iniciados antes de que la retirada entre en vigor, ni perjudica la continuación del examen de los asuntos que ya estaban siendo considerados por la Corte", subrayó el tribunal.

El Gobierno chadiano anunció este lunes el inicio del procedimiento para retirarse de la CPI, alegando que el funcionamiento y el balance de la Corte muestra que su "eficacia ha sido limitada y variable en relación con las expectativas que presidieron su creación", y que ha presentado una "innegable selectividad" en su actividad hacia el sur global.

La decisión llega después de una conversación telefónica mantenida la semana pasada entre el ministro chadiano de Exteriores, Abdoulaye Sabre Fadoul, y el subsecretario de Estados Unidos para Asuntos Africanos, Frank Garcia.

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Según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Chad, en esa llamada, en la que se abordaron otros asuntos, "la parte estadounidense expresó su preocupación por el funcionamiento de esta institución y manifestó su deseo de que Chad reconsiderara su adhesión al Estatuto de Roma", el tratado fundacional de la CPI.

El ministro chadiano dijo en la conversación con Garcia que Chad comparte ciertas preocupaciones respecto al funcionamiento, y señaló que la solicitud formulada por EE.UU. sería examinada por las autoridades competentes.

Aunque la Corte no mantiene ninguna investigación sobre Chad, el país ha sido un socio clave en las pesquisas sobre los crímenes cometidos en la región sudanesa de Darfur, al acoger a refugiados y servir de base para la toma de testimonios de víctimas y testigos.

Chad es el quinto país que anunció su intención de abandonar la CPI en los últimos meses, tras Venezuela, Burkina Faso, Mali y Níger, lo que se suma a la creciente presión política sobre el tribunal por parte de Estados Unidos.

Además, la sucesión de salidas coincide con un momento especialmente delicado para la institución, que el pasado viernes destituyó a su fiscal jefe, Karim Khan, por conducta sexual indebida grave, mientras afronta sanciones de Estados Unidos por las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.