La electrónica y la pesca impulsan alza del 7 % en las exportaciones de Costa Rica

Este resultado fue impulsado por el crecimiento de los dos principales regímenes de exportación del país. Las exportaciones desde zona franca sumaron 7.855 millones de dólares, con un crecimiento de 6 %, mientras que las del régimen definitivo (fuera de zona franca) alcanzaron los 3.746 millones de dólares y un aumento de 8 %.

"Que el régimen de zona franca y el régimen definitivo crezcan es una buena señal para Costa Rica. Son modelos productivos con dinámicas distintas, pero complementarias: juntos amplían y diversifican nuestra oferta exportable, conectan a las empresas con los mercados internacionales, fortalecen los encadenamientos productivos y generan empleo en múltiples sectores y regiones", afirmó la gerente general de PROCOMER, Laura López.

El equipo de precisión y médico, principal sector exportador del país con una participación del 46 % aumentó sus ventas en un 4 %, el sector agrícola creció un 6 %, la industria alimentaria incrementó un 10% y el sector eléctrico y electrónico un 25 %, el químico farmacéutico un 4%, metalmecánica un 7 %, pecuario y pesca un 13 %.

"Este crecimiento del 7 % en las exportaciones de bienes durante el primer semestre, alcanzado sobre una base alta como la de 2025 y en un contexto internacional marcado por crecientes retos geopolíticos, representa la capacidad de adaptación del sector exportador costarricense", declaró la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

La funcionaria destacó que "es especialmente positivo que prácticamente todos los sectores de bienes registran crecimiento, con excepción del plástico".

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Por regiones, las exportaciones a Europa presentaron un crecimiento del 13 %, a Asia un 41 %, mientras que América Central aumentó un 9 %, a América del Sur (6 %) y el Caribe (1 %), mientras que América del Norte registró una disminución del 1%.