La española Prosegur venderá en Argentina activos digitales respaldados por oro

La compañía, que ya da este servicio en España, dijo en un comunicado que en una primera etapa ofrece 2.000 'tokens' a través de su plataforma Prosegur Digital Gold en el país suramericano.

La empresa señaló que el activo digital está respaldado 100 % por oro físico custodiado por la propia compañía.

Cada 'token' representa el valor equivalente a 1 gramo de oro físico certificado de máxima pureza y almacenado en instalaciones Prosegur.

Las operaciones dentro de la plataforma son registradas mediante tecnología 'blockchain', lo que permite su trazabilidad y verificación.

El valor de los 'tokens' reflejan la cotización internacional del oro y cada activo digital puede ser transferidos o liquidados dentro de la plataforma.

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"Nuestro objetivo es acercar el oro a más personas, combinando la solidez del mundo físico con la eficiencia y accesibilidad de la tecnología", señaló José Ángel Fernández Freire, director corporativo de Innovación de Prosegur Cash y director ejecutivo de Prosegur Crypto.

Fundada en 1976, Prosegur es referente global en el sector de la seguridad privada y opera en 36 países de los cinco continentes.