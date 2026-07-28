La jueza cita a El Viceroy el 20 de octubre al no alcanzar acuerdo con Fiscalía de EE.UU.

Azrack presidió una vista técnica en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en la que las partes destacaron avances "productivos" en las conversaciones sobre un acuerdo de culpabilidad de El Viceroy, pero pidieron más tiempo a la magistrada.

El mexicano, de 63 años, que se encuentra en un centro de detención de Brooklyn (Nueva York), desde que fue extraditado el pasado año, asistió a la audiencia vestido con el mono caqui de preso y con una camiseta naranja.

En la sesión, que duró unos diez minutos, la Fiscalía y la defensa se refirieron en términos positivos a las negociaciones pero solicitaron una nueva prórroga de tres meses para seguir trabajando en el acuerdo.

Tras ser preguntado por la jueza, el acusado se mostró de acuerdo con la nueva prórroga.

Pese a declararse no culpable de todos los cargo en febrero del año pasado, la Fiscalía y su defensa iniciaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo con el que El Viceroy evitaría ir a juicio. Desde entonces, la jueza ha concedido varias extensiones del plazo para seguir trabajando.

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La Fiscalía avanzó que no pedirá la pena de muerte para el acusado, por lo que enfrenta una pena máxima de condena perpetua.

Carrillo y su socio Rafael Caro Quintero fueron extraditados desde México en febrero de 2025 para enfrentar un proceso judicial en EE.UU. por tráfico de drogas, algo que se interpretó como una respuesta a las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de redoblar su lucha contra el narcotráfico.

El Viceroy ya había sido condenado en México a 48 años de prisión tras dos sentencias consecutivas de más de 20 años cada una.

Carrillo fue el heredero del liderazgo del Cartel de Juárez, uno de los grupos del crimen organizado más poderosos a finales de la década de los noventa, tras la muerte de su hermano mayor Amado Carrillo 'El señor de los cielos' por complicaciones de una cirugía plástica.

Enfrenta cargos por organización criminal continuada, conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, uso de armas para delitos de drogas y blanqueo de ingresos procedentes del narcotráfico.