La mafia busca armas sofisticadas en el mercado negro de la guerra ucraniana, avisa fiscal

El fiscal ha comparecido ante la Comisión Nacional Antimafia del Parlamento italiano para ilustrar la situación actual de la 'Cosa Nostra' en las tres provincias sicilianas bajo su responsabilidad, Palermo, Agrigento y Trapani.

En primer lugar, el fiscal alertó de que muchos mafiosos encarcelados siguen gestionando sus clanes y organizaciones desde la prisión, ya que logran acceder a teléfonos de última generación.

"El problema es que cuando estos sujetos entran en las cárceles, en pocas horas obtienen aparatos para comunicarse con el exterior", lamentó ante los parlamentarios y autoridades en su comparecencia, en ocasiones interrumpida para no revelar datos sensibles.

Pero sobre todo el fiscal De Lucia alertó en su comparecencia del aumento de armas de guerra en las calles de Palermo, la capital siciliana, para intimidar a comerciantes y empresarios. Una amenaza que, subrayó, también se orquesta desde las prisiones.

En concreto, expuso la importación de fusiles de tipo AK47 (Kalashnikov) y de explosivos de elevada potencia presumiblemente procedentes del área balcánica, ya que fueron empleados en las guerras de la antigua Yugoslavia de la década de 1990.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero, por otro lado, los mafiosos 'arrepentidos' que actualmente colaboran con la justicia revelan "un interés por armamentos más sofisticados" y por "nuevos mercados" por parte de 'Cosa Nostra'.

Y en este sentido apuntó a la guerra en Ucrania tras la invasión rusa: "Este conflicto genera armas de nueva tecnología y no todas son utilizadas en esta guerra. Así se crea una especie de mercado negro que ya tiene el interés de organizaciones criminales de toda Europa", sostuvo el fiscal.

Entre estas mafias está la 'Cosa Nostra' siciliana, ya que según avisó "está interesada en reconstruir un arsenal de calidad", lo que a su parecer demuestra "otra señal de vitalidad" de este grupo.

"En particular hemos detectado un intento de compra de drones lanzaminas, que son instrumentos extremadamente sofisticados para los que nosotros en este momento no estamos preparados para defendernos", advirtió.

De Lucia, que coordina a un equipo de 21 fiscales en Sicilia, sostiene que 'Cosa Nostra' trata de recomponerse tras años de lucha por parte del Estado italiano y de los arrestos de sus líderes históricos, el último de ellos Matteo Messina Denaro, arrestado en enero de 2023 tras casi 30 años prófugo, nueve meses antes de morir.