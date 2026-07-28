La mayor universidad de México emitirá esta semana una recomendación en medio de protestas

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 comenzó a trabajar "de manera inmediata" con la información entregada por la administración universitaria y solicitó a distintas instancias internas las evidencias que considera relevantes para su análisis, según precisó en un comunicado.

El órgano universitario, presidido por Eduardo Bárzana García, se declaró en sesión permanente para investigar lo ocurrido, proponer opciones sobre los pasos siguientes y aportar información útil que permita deslindar posibles responsabilidades.

La comisión señaló que, consciente de la urgencia, formulará durante esta semana una recomendación para que el proceso de ingreso se ajuste a los principios de inclusión y equidad, además de la ética y los valores de la institución.

El anuncio ocurre después de que familiares de estudiantes seleccionados pidieran respetar los resultados y los plazos establecidos en la convocatoria, al sostener que quienes aprobaron honestamente no deben perder su lugar por las irregularidades bajo investigación.

"No nos priven el derecho de estudiar, respetamos el proceso de selección que cumplimos en forma honesta", afirmó César Ruiz, padre de una aspirante admitida, durante una protesta ante medios de comunicación.

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Los inconformes entregaron al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, un pliego petitorio en el que solicitaron continuar las inscripciones conforme a la normativa vigente y atender trámites como cambios de plantel, modalidad o carrera, así como solicitudes de segunda opción.

Lomelí anunció que la comisión estaría integrada por 16 especialistas y planteó que la Universidad debía encontrar una salida sin perjudicar a quienes estudiaron y obtuvieron un lugar.

La UNAM reconoció irregularidades, pero no ha confirmado que el uso de inteligencia artificial haya sido generalizado.

La investigación busca determinar si algunos aspirantes emplearon herramientas de IA, suplantación de identidad u otros mecanismos para obtener ventajas indebidas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este martes que corresponde exclusivamente a la UNAM resolver la validez del proceso por tratarse de una institución autónoma.