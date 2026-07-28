La primera presidenta elegida en Perú nombra a dos ministras de un total de 19 carteras

Tras ser investida presidenta, Fujimori presidió la ceremonia de juramentación del gabinete ministerial, encabezado por el también vicepresidente de la República, el fujimorista Luis Galarreta.

Mientras la lista de nombres de ministros se sucedían, algo llamaba la atención, apenas había mujeres en el gabinete de la primera mujer que ha ganado unas elecciones presidenciales en Perú, un hecho que Fujimori ha subrayado en numerosos discursos e intervenciones.

Las dos mujeres en el gabinete de Fujimori son la administradora y exministra María Seminario al frente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y la ingeniera Maritza Canales en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

"Al igual que el primer gabinete de los expresidentes Pedro Castillo y de Dina Boluarte, el de Keiko es predominantemente masculino. Una composición poco común y difícil de aceptar en tiempos en que las mujeres han avanzado, aunque el poder político se resista reconocerlo", señaló en la red social X la directora de incidencia de la organización feminista Promsex, Susana Chávez.

Agregó que, durante el discurso presidencial, Fujimori no hizo ninguna mención a la violencia contra las mujeres, lo que "deja claro que las mujeres no están en la agenda de la presidenta".

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Del mismo modo, la abogada especializada en derechos humanos Josefina Miró Quesada criticó en la misma red social que Fujimori ha nombrado como titular del Ministerio de la Mujer a la exministra de Comercio Exterior y Turismo en el fugaz gobierno de Manuel Merino (2020-2020), que estuvo cinco días en el cargo.

"No tiene ninguna experiencia política, profesional ni académica en temas de género, niñez o adolescencia, ni en grupos en situación de vulnerabilidad", agregó.