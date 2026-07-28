La UE convoca en Venezuela un concurso de cortometrajes enfocados en la vocación humana

De acuerdo con la nota de prensa de la Delegación, las postulaciones para la quinta edición de Cortoscopio 2026 están abiertas del 28 de julio al 30 de agosto. El concurso busca "guiar a realizadores venezolanos en el proceso de llevar ideas con trasfondo humano a la pantalla grande".

Esta edición llama a construir narrativas alrededor de tres temáticas: los adultos mayores, la salud mental y construir juntos, con historias que celebran la solidaridad y resiliencia colectiva.

Los participantes seleccionados, que deben residir en Venezuela y contar con experiencia previa en el área audiovisual, "recibirán acompañamiento integral a través de tutorías individuales y seminarios impartidos por profesionales del cine venezolano para desarrollar cortometrajes de ficción, animación o documental".

Los cortometrajes que integren la selección oficial serán proyectados en salas de cine y espacios culturales. También se otorgará el Premio del Público, para el cortometraje que acumule más "me gusta" en el canal de YouTube de la Unión Europea en Venezuela.

Los ganadores por temática recibirán reconocimiento formal en la ceremonia de clausura, cuya fecha no ha sido informada.

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Para inscribirse en el concurso, los interesados deberán preparar una sinopsis de una página, un video de presentación de un minuto y completar un formulario disponible en la cuenta de Instagram de la delegación.