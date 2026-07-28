La Unión Africana transmite condolencias a España y Francia por los devastadores incendios

El presidente de la Comisión de la (UA), Mahmoud Ali Youssouf, expresó su "profundo pesar" y sus "más sinceras condolencias" a las víctimas de estos incendios, según un comunicado del organismo.

"(Youssouf) observa con profunda preocupación que la creciente frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y los desastres relacionados con el clima refuerzan la urgente necesidad de intensificar la cooperación mundial para abordar la crisis climática", reza el texto.

Además, recalcó la importancia de actuar de forma colectiva frente a este fenómeno y reiteró la necesidad de fortalecer la resiliencia climática, ampliar las medidas de adaptación y cumplir con los compromisos internacionales en materia de financiación climática, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades.

En España, los focos sin estabilizar en Madrid, Ávila y Toledo han arrasado unas 80.000 hectáreas y afectado a más de 170.000 personas, después de que, el pasado 25 de julio, las autoridades dieran por extinguido el fuego declarado el 9 de julio en Los Gallardos (Almería), que se saldó con 13 muertos y 5.200 hectáreas arrasadas.

Francia, por su parte, logró este lunes estabilizar su megaincendio forestal del departamento de Gironda, en las proximidades de Burdeos (suroeste), y ha visto quemadas más de 42.000 hectáreas de su territorio y ha evacuado a 220.000 personas.