La Velada del Año de Ibai Llanos tuvo una audiencia media de 87 millones de espectadores

El espectáculo, explicó desde la organización en una nota de prensa, se siguió desde más de 34 millones de dispositivos: 20 millones se conectaron a través de YouTube, 7 desde Twitch y 6,5 millones desde TikTok.

De media, detallaron desde La Velada del Año, hubo una media de 6,1 millones de dispositivos conectados al directo de los combates y conciertos.

La Velada del famoso 'streamer' español Ibai Llamos reunió este año a músicos como Juanes, Bad Gyal, Yandel o Eladio Carrión, con influencers que se enfrentaron a puños.

El espectáculo —diez creadores de contenido, 'influencers' o 'youtubers' boxeando por parejas con música en vivo entre combate y combate— tenía tres grandes peleas 'estrella': Fabiana Sevillano y La Parce; Plex y FernanFloo (por el reciente noviazgo de Plex con la cantante Aitana); e IlloJuan y The Grefg.

La Velada del Año "fue una edición más la referencia del entretenimiento mundial en Internet, con la comunidad hispanohablante volcada con sus creadores y artistas favoritos durante más de ocho horas de 'streaming' en directo", subrayó la organización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la edición de 2026 Ibai Llanos apostó por la emisión en multiplataforma, lo que supuso, indicaron los organizadores, que el espectáculo llegase "a más hogares y pantallas que nunca" convirtiendo La Velada del Año en "el primer gran evento de 'streaming' en España retransmitido en directo y de forma simultánea en tres plataformas, YouTube, Twitch y TikTok".

Además de quienes lo vieron a través de Internet, en el estadio de La Cartuja había 80.000 espectadores.