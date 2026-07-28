Las 'tormentas de fuego' irrumpen en Francia y agravan el megaincendio de Gironda

"Nos enfrentamos a un fenómeno increíble, inédito y desconocido", afirmó el domingo pasado la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, después de que el incendio provocara por segundo día consecutivo una de estas enormes nubes, un episodio que, según dijo, marcó "un cambio de dimensión" en la evolución del fuego.

El fenómeno, conocido científicamente como pirocumulonimbo, es bien conocido por los especialistas que estudian los grandes incendios forestales en países como Australia, Canadá o Estados Unidos.

En Francia se habían registrado alguna vez, pero nunca habían adquirido un protagonismo comparable al del incendio que desde hace días arrasa el suroeste del país.

Según explicó ante la prensa el director del Servicio Departamental de Bomberos y Rescate (SDIS) de Gironda, Marc Vermeulen, el incendio entró el viernes en una fase convectiva. El calor extremo generado por las llamas levantó una inmensa columna de aire cargada de humo, cenizas y vapor de agua, que dio lugar primero a un pirocúmulo, una nube formada sobre el incendio, y después evolucionó hasta convertirse en un pirocumulonimbo.

Si el incendio es lo bastante intenso y la atmósfera reúne las condiciones adecuadas, esa nube puede crecer hasta convertirse en una auténtica tormenta alimentada por el propio fuego y capaz de generar su propia meteorología.

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El pirocumulonimbo crea entonces fuertes corrientes de aire que alteran la dirección del viento, alimentan aún más las llamas y vuelven imprevisible su avance.

También puede lanzar brasas incandescentes a cientos de metros, e incluso a kilómetros del frente principal, lo que provoca nuevos focos y, en algunos casos, genera rayos secos capaces de originar más incendios.

El director del servicio de bomberos de Gironda, Marc Vermeulen, explicó en una comparecencia ante la prensa que el riesgo asociado a este fenómeno llevó a acelerar las evacuaciones de las poblaciones situadas entre el frente de las llamas y en el área metropolitana de Burdeos, ante la posibilidad de que surgieran nuevos focos lejos del incendio principal.

Los especialistas señalan que la formación de un pirocumulonimbo ocurre en incendios de una intensidad excepcional. En Gironda, según el servicio meteorológico francés Météo-France, han confluido varios factores, como una vegetación muy seca, sucesivas olas de calor y la inmensa masa forestal de Las Landas de Gascuña, una de las mayores de Europa, que aporta una enorme cantidad de combustible.

Aunque las 'tormentas de fuego' siguen siendo un fenómeno poco frecuente, los expertos consideran que su aparición podría volverse habitual a medida que aumenten los incendios extremos favorecidos por las altas temperaturas y la sequía.

En Gironda, las autoridades consideran que su irrupción explica en buena medida por qué el mayor incendio registrado este verano en Francia ha resultado también uno de los más difíciles de anticipar y combatir.