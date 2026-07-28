Líder paramilitar sudanés ordena "no dormir" hasta frenar ofensiva de Ejército en Kordofán

"A partir de hoy no habrá que dormir (...); ser o no ser", dijo Dagalo, alias Hemedti, en un discurso difundido en las últimas horas por los canales de las FAR, su primera aparición pública en meses, en la que pidió a sus combatientes "evitar fotografiar las batalles" y actuar contra lo que calificó como "quinta columna", en referencia a la gente que actúa de forma secreta para ayudar al enemigo.

Afirmó también que es capaz de animar y orientar a sus fuerzas y poner los planes para "cambiar el juego" en Kordofán, una amplia región ubicada en el centro-sur de Sudán y estratégica por ser punto de conexión entre Jartum y la vasta región de Darfur (oeste).

"Desde hoy mi mano está en las vuestras (...); adelante, adelante. Hay que tener todo preparado. No habrá vuelta atrás ni marcha atrás", añadió el líder paramilitar.

Su breve discurso tuvo lugar tras una reunión del denominado Consejo de Seguridad y Defensa del Gobierno de la Paz y la Unidad, creado por las FAR y otro grupos políticos y militares aliados en las zonas que los paramilitares controlan en el oeste y el centro-sur de Sudán, aunque no se concretó en qué lugar se celebró.

Las Fuerzas Conjuntas de Sudán, una alianza del Ejército y grupos armados, anunciaron el sábado pasado haber recuperado tres localidades, además de la ciudad estratégica de Bara, la segunda más importante de Kordofán del Norte, tras infligir "grandes pérdidas humanas y materiales" a las FAR.

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Bara es una ciudad de especial importancia estratégica, ya que conecta Omdurmán, vecina de Jartum, con Al Obeid (zona bajo asedio paramilitar) y forma parte del eje hacia Darfur.

Los paramilitares la habían controlado a finales de octubre pasado y desde entonces se han denunciado graves abusos contra civiles, incluidas ejecuciones extrajudiciales, saqueos y secuestros, acciones que provocaron el desplazamiento de miles de personas hacia Al Obeid y otras zonas cercanas.

Kordofán del Norte se ha convertido en un frente estratégico porque conecta Jartum y el centro del país con Darfur, y su capital, Al Obeid, un nodo logístico y militar clave, está bajo asedio desde hace más de 18 meses por las FAR.

La ONU ha advertido del riesgo de una nueva catástrofe humanitaria en Al Obeid si las FAR consiguen controlar la ciudad, mientras organizaciones humanitarias denuncian hambre extrema, escasez de agua y graves dificultades para la llegada de ayuda a la ciudad.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y desde entonces decenas de miles de personas han muerto (hasta 400.000, según estimaciones de Estados Unidos) y alrededor de 14 millones se han visto obligadas a huir de sus hogares, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazados del mundo, según la ONU.