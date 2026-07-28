Los desastres naturales en Afganistán dejan al menos 351 muertos desde finales de marzo

"Desde el mes de Hamal (26 de marzo) del año en curso hasta ahora, los incidentes causados por las lluvias, inundaciones, terremotos, derrumbes de techos, truenos y rayos, deslizamientos de tierra y tormentas han provocado lamentablemente 351 mártires (fallecidos) y 436 heridos en todo el país", precisó el portavoz adjunto de la ANDMA, Taj Mohammad Himat, en un comunicado.

Según la autoridad, los desastres destruyeron por completo 2.321 viviendas y dañaron otras 8.026. Un total de 821 comercios quedaron total o parcialmente destruidos, mientras que 644 kilómetros de carreteras, 365 redes de agua y electricidad, 660 puentes y 43 mezquitas también sufrieron daños.

La ANDMA señaló que las pérdidas agrícolas fueron cuantiosas, con la destrucción de cultivos en 7.195 hectáreas de tierras agrícolas y 4.585 huertos. También se perdieron más de 144.625 árboles y 2.866 cabezas de ganado.

En total, la institución precisó que 24.035 familias se han visto afectadas por los desastres a nivel nacional.

La ANDMA aseguró que los equipos de respuesta a emergencias han comenzado a entregar asistencia, tanto alimentaria como de otro tipo, a las comunidades afectadas, e instó a los residentes a tomar precauciones durante las inclemencias meteorológicas.

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"La gente debe evitar los ríos y las zonas propensas a inundaciones durante las lluvias y seguir de cerca las advertencias y directrices oficiales", concluyó Himat.