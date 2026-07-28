Más de 600 bomberos portugueses combaten un incendio cerca de la frontera con España

En total son 604 bomberos y 185 medios terrestres los que trabajan en las labores de extinción, según confirmó a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

El incendio comenzó en el municipio de Guarda, aunque ya se ha extendido por Sabugal, Almeida y Pinhel.

Las autoridades han implementado medidas de protección para la población y las viviendas, mientras que una autopista está cerrada al tráfico por efecto de las llamas.

Hasta el momento han resultado heridos leves seis bomberos en este incendio, que ha quemado por el momento 1.000 hectáreas.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mantiene este martes en peligro máximo de incendio todos los distritos del norte y centro del país, además de Beja y Faro. La mayor parte del resto del territorio presenta un riesgo muy elevado, que se mantendrá durante los próximos días.

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La emergencia coincide con los grandes incendios que afectan a España, especialmente en Madrid, Ávila y Toledo. Portugal ha enviado al país vecino 134 efectivos y 41 vehículos, después de recibir ayuda española a comienzos de julio durante el incendio de Vouzela.

Francia combate también grandes fuegos en Gironda y Las Landas, dentro de una ola de incendios que ha obligado a varios países a movilizar recursos a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.