Más del 55 % de los hondureños rechazan indulto de Trump a Orlando Hernández, según sondeo

La encuesta, elaborada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), señala, por otra parte, que el 42,4 % de los hondureños respaldan la decisión de Trump.

Según el estudio, el 34,6 % de los encuestados considera que el indulto no tendrá consecuencias para Honduras; el 26,7 % cree que deteriorará la imagen internacional del país; el 13,1 % lo califica como un mal ejemplo y el 11 % lo interpreta como un posible retorno del narcoestado.

Hernández, de 57 años, fue extraditado a EE.UU. en abril de 2022 y condenado en marzo de 2024 por un tribunal de Nueva York a 45 años de prisión por tres cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas, pero el 1 de diciembre de 2025, Trump le concedió el indulto presidencial, una medida que permitió su salida de prisión y su posterior regreso a Honduras el pasado domingo

La encuesta fue aplicada por el ERIC-SJ entre el 12 y el 23 de mayo pasado a una muestra de 1.559 personas mayores de 18 años, en 16 de los 18 departamentos (provincias) de Honduras, y tiene un margen de error de ±2,5 % y un nivel de confianza del 95 %, según la ficha técnica.

El ERIC-SJ indicó que el indulto presidencial y la eliminación del expediente judicial en la Corte del Distrito Sur de Nueva York "perdonan la condena, aunque no borran los delitos" por los que Hernández fue procesado y condenado en EE.UU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El organismo agregó que la medida no extingue los procesos pendientes en Honduras, donde Hernández será procesado por fraude y lavado de activos en el caso denominado Pandora II, una causa en la que también estuvo involucrado el expresidente Porfirio Lobo (2010-), quien fue sobreseído definitivamente.

Hernández comparecerá el próximo 3 de agosto en la audiencia inicial del proceso, después de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura y la alerta roja de Interpol en su contra para permitir su presentación voluntaria.

El sondeo también detalla que el 52,2 % manifestó estar en desacuerdo con el regreso de Hernández al país, mientras que el 46,2 % expresó estar de acuerdo.

Ante la posibilidad de que Hernández vuelva a aspirar a la Presidencia de Honduras, cargo que ejerció en dos períodos consecutivos entre 2014 y 2022, el 79,1 % de los consultados se opone a esa opción, mientras que el 20,3 % la respalda.