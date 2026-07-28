México descarta connacionales afectados tras terremoto de magnitud 7,1 en el sur de Japón

En una publicación en sus redes sociales, la cancillería mexicana lamentó los desastres ocasionados por el sismo y expresó la solidaridad de México al pueblo japonés en "estos momentos difíciles".

"Hasta el momento, no hay reporte de connacionales afectados. La @EmbamexJP (Embajada de México en Japón) permanece atenta al desarrollo de la situación desde el primer momento", expuso la SRE.

Asimismo, la cancillería puso a disposición de los mexicanos el número de emergencias en caso de requerir asistencia o protección consular.

Este martes, un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando además una alerta por tsunami, según datos de la agencia meteorológica japonesa (JMA, por sus siglas en inglés).

El sismo tuvo lugar a las 16.27, hora local (07.27 GMT), y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, situada en la isla japonesa de Kyushu, detalló la agencia.

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Algunas zonas de la región registraron el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Tras el terremoto la JMA emitió una alerta por tsunami para varias zonas de la costa, y dijo que se esperan olas de hasta un metro de alto.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.