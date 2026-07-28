Milei perjudica a Argentina al insultar a Lula, afirma el vicepresidente brasileño

"Mire, es lamentable, ¿no?, que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país", dijo Alckmin a los periodistas tras participar en un evento con empresarios brasileños y surcoreanos en São Paulo.

El vicepresidente subrayó que "un presidente no debe involucrarse en las elecciones de otro país", ni "inmiscuirse en sus asuntos internos", y menos hacerlo "de una manera grosera, absolutamente grosera".

"Y, además, Brasil es el mayor comprador de Argentina. El mayor socio comercial de Argentina es Brasil", recalcó el que fuera ministro de Industria y Comercio hasta abril pasado, cuando dejó la cartera para disputar la reelección como vicepresidente de Lula en los comicios de octubre.

Alckmin dijo también que las ofensas de Milei contrastan con el "momento óptimo" que vive el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia finalizando su proceso de adhesión.

Citó entonces los acuerdos de libre comercio del Mercosur con Singapur, el grupo EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y la Unión Europea, este último después de más de 20 años de negociaciones.

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Brasil y Argentina atraviesan una grave crisis diplomática después de la participación de Milei en la ceremonia de proclamación de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre, en las que Lula buscará su cuarto mandato no consecutivo.

En la ceremonia, el dirigente argentino se refirió a Lula como "presidiario" y "ladrón", en un discurso encendido y repleto de ofensas en el que lo acusó también de despilfarrar el dinero público de Brasil.

En este sentido, apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro como el único candidato capaz de "parar a la basura socialista" en las urnas.

Milei también llamó "basura calva" al juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, instructor del juicio por el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo y quien, además, le prohibió visitar a su "amigo" en prisión domiciliaria.

Además de la condena oficial, el Gobierno de Lula ha actuado por la vía diplomática. Llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi.